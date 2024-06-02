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- 井戸茶碗 申翰均 井戸 茶碗 共箱 茶道具 抹茶碗 新品 未使用 保管品 です。
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商品詳細
井戸茶碗申翰均井戸茶碗共箱茶道具抹茶碗新品未使用保管品です。サイズ：高さ約7.8cm 径約14.6cm.自宅保管の新古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。茶道 煎茶 茶托 茶筒 茶合 茶匙 抹茶 玉露 染付 茶碗 茶具 茶器 緑茶 抹茶碗 茶碗 アンティーク わび さび 釉薬 窯元 茶道具#井戸茶碗#高麗茶碗#申翰均#申_翰均#翰均#一井戸二楽三唐津#一楽二萩三唐津#共箱#茶道具#茶碗#茶道具#茶器#抹茶#抹茶茶碗#新品#未使用#保管品#値下げ種類...茶道具
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