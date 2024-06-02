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井戸茶碗 申翰均 井戸 茶碗 共箱 茶道具 抹茶碗 新品 未使用 保管品 です。
商品番号 A56402265152
商品名

井戸茶碗 申翰均 井戸 茶碗 共箱 茶道具 抹茶碗 新品 未使用 保管品 です。
ブランド名 Avital
特別価格 税込 5,456 円
在庫状況 あり

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商品詳細

井戸茶碗申翰均井戸茶碗共箱茶道具抹茶碗新品未使用保管品です。サイズ：高さ約7.8cm　径約14.6cm.自宅保管の新古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。茶道　煎茶　茶托　茶筒　茶合　茶匙　抹茶　玉露　染付　茶碗　茶具　茶器　緑茶　抹茶碗　茶碗　アンティーク　わび　さび　釉薬　窯元　茶道具#井戸茶碗#高麗茶碗#申翰均#申_翰均#翰均#一井戸二楽三唐津#一楽二萩三唐津#共箱#茶道具#茶碗#茶道具#茶器#抹茶#抹茶茶碗#新品#未使用#保管品#値下げ種類...茶道具
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