マルイ 自衛隊90式戦車 RC BATTLE TANK JAPAN TYPE90



【0090/BAND-1】 東京マルイ 1/24 RCバトルタンク 90式戦車 陸上自衛隊 第71戦車連隊仕様 単品



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【商品】東京マルイ1/24RCBATTLETANKTYPE90陸上自衛隊90式戦車電動エアガン搭載【付属品】説明書、射撃用の的、BB弾、フィギュア全て有りますが、箱はございません。【商品状態】戦車本体·リモコンに気になるような目立つ傷·汚れサビ等ありません。電池は外して保管してあったので、電池ボックスに液漏れによる腐食もありません。ただ、アンテナに若干の歪みがございます【動作】走行、砲塔の旋回、砲身の上下、射撃全て正常動作し問題ございません。弾を打つ際には表の赤ボタンと裏の赤ボタンを同時押すと発射されます。【注意】BB弾は思いの外すごい勢いで発射されますので絶対に人に向けないで下さい。怪我をします。弾が詰まっても砲身を絶対覗いたりしないでください。