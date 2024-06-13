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Aimer “insane dream / us” B2ポスター
商品番号 N53542879993
商品名

Aimer “insane dream / us” B2ポスター
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Aimer「insanedream/us」のB2ポスター。TOWERRECORDS限定絵柄のポスターになります。飾ることなく暗所にて保管していました。撮影のためだけに広げたのでピン穴等なくキレイです。ポスター特有の巻きジワや、素人の長期保管ということを考慮してご購入ください。#Aimer#エメ#タワレコ#タワーレコード#TOWERRECORDS#ポスター
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