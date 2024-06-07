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- 【匿名配送】スポーン レッドアンジェラ
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商品詳細
スポーンのレッドアンジェラです♡長期保管の為、箱は劣化してます剣が１つ見えないですがズレてるだけでちゃんとありますサイズは画像参照匿名配送素人の長期保管ですので気になる方はご遠慮ください20年くらい前のものです喫煙者いません猫を飼っています即購入OKです質問は購入前にお願いしますまとめ買いはOKですが取り置きは不可ゆうゆうメルカリ便から、らくらくメルカリ便に変更する事もありますコレクションスポーンレアヴィンテージフィギュア
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