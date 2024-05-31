【美品】Fender ジャズ/プレシジョン ベース用 ハードケース

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【中古美品】Fenderジャズ/プレシジョンベース用ハードケース新品で購入し、自宅保管をしていました(一度も屋外に持ち出ししていません)非常に良いコンディションの質の良いハードケースです。鍵はありません。注意:10枚目の写真のベースは商品ではありません。沖縄の方以外は送料無料とさせていただきます。お手数ですが沖縄県の方は別途お問い合わせください。ヤマトの180サイズで送付する予定です。新品に近い状態ですが、中古品であることをご理解頂けますようお願いします。他の販路でも出品しているため予告なしで販売中止になる場合があります。#fender#hard-case#jazzbass#precisionbass#ジャズベース#プレシジョンベース#ハードケース