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プロ野球 中日ドラゴンズ チビプロフィギュア 2007年 48体セット
商品番号 X87488592452
商品名

プロ野球 中日ドラゴンズ チビプロフィギュア 2007年 48体セット
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 3,174 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロ野球、中日ドラゴンズのチビプロフィギュア48体セットになります。2007年盤になります。フィギュアのみで、台は付きません。自宅保管になりますので、細かい点などはご了承くださいませ。ジャンル（スポーツ選手）...野球フィギュア種類...コレクションフィギュア#プロ野球#中日ドラゴンズ#フィギュア#ミニフィギュア#チビプロフィギュア#コレクションフィギュア
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