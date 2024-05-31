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- プロ野球 中日ドラゴンズ チビプロフィギュア 2007年 48体セット
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商品詳細
プロ野球、中日ドラゴンズのチビプロフィギュア48体セットになります。2007年盤になります。フィギュアのみで、台は付きません。自宅保管になりますので、細かい点などはご了承くださいませ。ジャンル（スポーツ選手）...野球フィギュア種類...コレクションフィギュア#プロ野球#中日ドラゴンズ#フィギュア#ミニフィギュア#チビプロフィギュア#コレクションフィギュア
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