PROTECTIONRACKET エレキギター用ケース

機材関係整理の為出品します。今年2月に新品購入し、使用頻度も少ない為新品時に近い綺麗な状態だと思います。防水素材の使用に加え、内部にそれぞれ移動可能なネック用とボディ下用のクッションがあり、安定した持ち運びが可能です。サイドポケットはマチがないので少し窮屈ですが、非常に軽くシンプルなデザインなので、スマートかつ長時間の持ち運びもラクチンです。ぜひご検討ください。以下引用...PROTECTIONRACKETLPTREG(5278-06)エレキギター用ケース◼︎エレキギター用ギグバッグ◼︎ブラック◼︎外寸縦115cm/横46cm/厚み7cm◼︎内寸縦104cm/横41cm/厚み4～5cm◼︎ヘッド部最小幅15cm◼︎サイドポケット付き (薄手A4サイズ,交換弦1箱程度収納可能）