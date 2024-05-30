リザードンex 20th psa10 010/072 ポケモンカード

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PSA鑑定専用スリーブに入れプチプチで梱包して発送いたします。PSA9、PSA10の評価であっても、微小のキズ等がある場合があります。また鑑定ケースにも微細な擦れ傷などがある場合がございます。予めご了承ください。PSA鑑定の評価結果以上の状態をお求めになる方はご購入をお控えください。すり替え防止のため返品などは基本的にお受け致しかねます。即購入OK