ALESIS 電子ドラム　NITRO MESH KIT

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商品詳細
現在2023年10月15日迄期間限定特価中です！本機は2023年5月29日に購入したばかりの商品です。動作、音など問題なく使用できます。すり傷などやや使用感はありますが、特に際立った傷はありません。アコースティックドラムを購入した為、不要となりました。下記は本体以外に付属いたします。ユーザーガイド「メモ修正跡有り」組み立てガイド「メモ修正跡有り」ヘッドフォンALESISNITROMESHKITAlesis#Alesis#ALESISNITROMESHKIT#電子ドラム
http://narcologia.ru/goods/mobilehome73343.html
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製品情報：NITRO MESH KIT：Alesis
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