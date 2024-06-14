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- 笹島喜平 木版画 石径(大徳寺) 栃木県出身 書画、骨董品、美術品
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商品詳細
絵画の種類...日本画形式...額縁入り主題...風景・海景主な画材...その他笹島喜平の木版画石径(大徳寺) 額入りです。経年の汚れ、シミ等あります。額にはスレ、汚れ、傷等あります。額の大きさ横66 縦53cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
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