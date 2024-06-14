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笹島喜平　木版画　石径(大徳寺)　栃木県出身　書画、骨董品、美術品
商品番号 L21354497999
商品名

笹島喜平　木版画　石径(大徳寺)　栃木県出身　書画、骨董品、美術品
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 5,964 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画の種類...日本画形式...額縁入り主題...風景・海景主な画材...その他笹島喜平の木版画石径(大徳寺)　額入りです。経年の汚れ、シミ等あります。額にはスレ、汚れ、傷等あります。額の大きさ横66　縦53cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
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