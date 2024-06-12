西国三十三ヶ所霊場集印肉筆掛軸/掛軸/名家伝来/U-621

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【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は下部に小さなシミあります。表装は概ね良好です。桐共箱付軸丈縦195㎝×幅66㎝写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。