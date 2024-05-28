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Psa9 旧裏　ピチュウ
商品番号 H35756300673
商品名

Psa9 旧裏　ピチュウ
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 3,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※PSAアメリカ直送し2023年9月に帰ってきたものです。防湿庫で保管してあります。MINT92000PokemonJapaneseNeo2Promo172PichuReverseFoil※発送方法はプチプチで梱包してネコポスで送らせていただきます。※セット売りも可能でセットの場合200円引きにします。※取り引き後のクレームや返品はお断りします。すり替え等のトラブル防止のため、返金返品はご遠慮願います。ご了承ください。ポケカトレカポケモンカードトレンディングカード旧裏旧ポケ#カードゲーム#コレクション#ポケモン#ポケットモンスター#ポケモンカード#ポケカ#旧裏PSA
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