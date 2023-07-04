限定Tシャツ M 9月23日チャーム 銀テープ1本 コースター1枚セット

★B'zparty限定受注生産TシャツM★ヤンマースタジアム2023年9月23日限定チャーム稲葉浩志さんの誕生日です！★スタジアムの銀テープ1本こちらは飛んできたものをキャッチしたので折り目ありますカットなしですスタジアムの銀テープは長さが違います！折らないように巻いて発送しますTシャツは2回ライブ中のみ、着用ホームクリーニング済特にダメージはありません★コースター1枚手渡されたものです限定チャームはカプセルから出しましたが中のビニールは未開封です今から公式などで購入することは難しい品ですバラ売りは不可カプセルなしで発送します画像判断の上でご購入ください未使用、ユーズドがあります人気グループ...B'z稲葉浩志松本孝弘Takヤンマースタジアム9月21日24日ビーパ大阪長居グッズ種類...Tシャツ、限定チャーム、銀テープ、コースター



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