TASCAM タスカム MINISTUDIO カセットMTR PORTA TWO

TEACティアック/TASCAMタスカムMINISTUDIOミニスタジオカセットMTRマルチトラックレコーダーPORTATWO動作確認済み【付属品】・本体・互換ACアダプター【動作確認】・通電確認・テープ再生、早送り、巻戻し、一時停止、停止確認・LINE出力、TAPE出力、PHONES出力より音出し確認・各MIC/LINE入力→テープ録音確認・音量フェーダー反応確認・TRIM/EQ/EFFECT/PANダイヤル反応確認・ピッチコントロールフェーダー反応確認・各メーター反応確認・テープカウンター反応確認※上記動作を確認。各調整値については、専門の測定器等を用いて測定している訳では無い為、どの程度正常に動作しているかは不明です。機能が多い為、記載の無い動作は未確認。古いお品物であり、整備品では無い為、動作保証等お付けする事が出来ません。ジャンク品として出品致します。【状態】外観については、使用・保管に伴う多少の傷みはございます。詳細は掲載画像も併せてご検討下さい。即購入ok※ジャンク品と記載のある商品は、あくまで当方動作確認時の状態であり、お届け後に全く同じ動作をするという保証は致しかねます。また、配送中の破損やトラブルに関しましても当方では一切の責任を負いかねますので、ご理解の上ご購入頂く様にお願い致します。



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