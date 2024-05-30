ずっと真夜中でいいのに　HP TOP TEE (Black) L

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商品詳細
人気グループ···ずっと真夜中でいいのに。サイズが合いませんでしたので出品します。大きな汚れ等ありません。サイズ:L着丈:77身幅:59肩幅:54袖丈:22cmオフィシャルHP用に、はなぶし氏が描いたイラストを全面にプリントした「HPTOPTEE」。WHITE/BLACK別々の色のZTMY刺繍が入っています。各サイズ、一般的なものより若干大きめです
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