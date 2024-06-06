SENNHEISER E945

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商品詳細
ブランド…ゼンハイザーカラー···ブルー種類···マイク■タイプ：ダイナミックマイク■指向特：超単一指向性■周波数特性：40Hz～18kHz■感度：－54dB（0dB＝1V/Pa、1kHz）■出力インピーダンス：350Ω■重量：（約）330g■外形寸法：47mm（最大径）、186mm（全長）■マイクケース付属中古になりますがまだまだご使用可能です。ご活用いただける方宜しくお願い致します。写真2枚目目立ちませんが、少し傷があります。※外箱とホルダーは付属していませんアルコール除菌の後、発送いたします。
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