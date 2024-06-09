Disney ディズニー ダンボ 陶器製置物　レア　海外製

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古着屋のディスプレーで飾っていた物を譲って頂きました。陶器です。譲って頂いた時からダンボ後ろ側は割れていました。オーナーさんがアメリカで買い付けをしたらしくだいぶレアな物らしいです。縦26センチ 横19センチファイヤーキング ファイアーキング firekingディズニーランド 公式 マグカップ コーヒーカップ 雑貨 食器 高円寺 吉祥寺 ミッキー ミニー シンデレラ城 ウォルトディズニー ヴィンテージ ミルクガラス スタッキングマグ 9オンス インテリア キッチン #ファイヤーキング #ディズニーヴィンテージ好きな方にアメリカンヴィンテージアメリカン雑貨 好きな方にヴィンテージ食器好きな方にマクドナルド 好きな方に古着 好きな方に70s80s90s好きな方にvintage好きな方に