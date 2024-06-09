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Disney ディズニー ダンボ 陶器製置物　レア　海外製
商品番号 O15917318377
商品名

Disney ディズニー ダンボ 陶器製置物　レア　海外製
ブランド名 ディズニー
特別価格 税込 5,192 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古着屋のディスプレーで飾っていた物を譲って頂きました。陶器です。譲って頂いた時からダンボ後ろ側は割れていました。オーナーさんがアメリカで買い付けをしたらしくだいぶレアな物らしいです。縦26センチ　横19センチファイヤーキング　ファイアーキング　firekingディズニーランド　公式　マグカップ　コーヒーカップ　雑貨　食器　高円寺　吉祥寺　ミッキー　ミニー　シンデレラ城　ウォルトディズニー　ヴィンテージ　ミルクガラス　スタッキングマグ　9オンス　インテリア　キッチン　#ファイヤーキング　#ディズニーヴィンテージ好きな方にアメリカンヴィンテージアメリカン雑貨　好きな方にヴィンテージ食器好きな方にマクドナルド　好きな方に古着　好きな方に70s80s90s好きな方にvintage好きな方に
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