BUMP OF CHICKEN ニコル

BUMPOFCHICKENのニコルのぬいぐるみです。☆ライブの物販で購入しました。☆購入時に1度自宅で写真を撮るために開封し、その後は付属の箱に入れて保管していました。☆目立った傷や汚れはないと思いますが、自宅保管品なのでその点はご了承ください。☆箱は無しで郵送させていただきたいと思います。顔部分に厚みがあり、少し押して箱に入れることもありますので、ご理解いただければ幸いです。人気グループ···BUMPOFCHICKEN



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