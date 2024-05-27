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BUMP OF CHICKEN ニコル
商品番号 P91692947358
商品名

BUMP OF CHICKEN ニコル
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 2,925 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BUMPOFCHICKENのニコルのぬいぐるみです。☆ライブの物販で購入しました。☆購入時に1度自宅で写真を撮るために開封し、その後は付属の箱に入れて保管していました。☆目立った傷や汚れはないと思いますが、自宅保管品なのでその点はご了承ください。☆箱は無しで郵送させていただきたいと思います。顔部分に厚みがあり、少し押して箱に入れることもありますので、ご理解いただければ幸いです。人気グループ···BUMPOFCHICKEN
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