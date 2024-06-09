エミーナ　2023 マフラータオル2種\u0026ステッカーset　安室奈美恵　emina

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★即購入、大歓迎！【全て新品未開封】沖縄セブンイレブン限定安室奈美恵さん公認キャラクターエミーナグッズ 4点セットマフラータオル2枚(アプリコット／ライトブルー)ステッカー2枚組非売品ステッカー※送料の関係上、タオルは折りたたんで梱包する可能性があります。※販売手数料、メルカリ配送料等を含む為、定価より高くなります。ご理解の上、ご購入下さい。※全て数量限定品です。店舗によりお取り扱いがない店舗などもあり入手困難品を含みます。■お値引き不可■セット売りになります(バラ売り可) こちらはセット価格の為、単価は高くなります。 又、複数や組み合わせ変更ご希望の際は コメントにてご連絡下さい。■ご使用の端末により、実際の商品の色合いが異なる場合があります■沖縄県からの配送の為、発送から2〜3日がお届け予定となります。■自宅保管の為、神経質な方は購入を御遠慮下さい。■ご質問\u0026ご不明点は必ずご購入前にコメントをお願い致します。グッズ種類···ステッカー#エミーナ#沖縄セブンイレブン#沖縄限定#安室奈美恵#エミーナグッズ#タオル#非売品#ステッカー#eminaグッズ種類···タオル/ハンカチグッズ種類···ステッカー