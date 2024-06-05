作者題名不詳 キャンバスに油絵 夏 川 景色 直筆サイン 風景 街 額装済

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作者題名不詳キャンバスに油絵夏川景色直筆サイン風景街額装済ご覧いただきありがとございます。【商品説明】お客様からの依頼品です。詳細不明です。【仕様】作者：不詳作品名：不詳技法：キャンバスに油絵額サイズ：縦約55㎝ 横約65㎝厚さ約6.6㎝シートサイズ：縦約50㎝ 横約61㎝状態：中古サイン：あり額装：あり付属品：なし【商品の状態】額装に経年による傷や汚れ、アクリル板に少し傷がございます。盤面は大体良好