evnne ムンジョンヒョン サノク トレカ ポストカード

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サノク参加者限定トレカとポストカードのセットです。海外製品の為初期キズ等ある場合がございます。ご了承いただける方のみご購入ください。スリーブ+硬質ケース+防水対策をして発送致します。即購入可能です。evnneイブンboysplanetボーイズプラネットボイプラムンジョンヒョン