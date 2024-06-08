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オーディオテクニカ audio-technica AE2300 AT8471
商品番号 I16024331749
商品名

オーディオテクニカ audio-technica AE2300 AT8471
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 13,147 円
在庫状況 あり

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商品詳細

audio-technicaAE2300AT8471の出品です。数年前にサウンドハウスにて新品購入しました。数回使用しましたが、その後は倉庫に眠っていました。元箱、専用ポーチは紛失してますので代わりにゼンハイザーのポーチをお付けします。
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