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- 大名古屋展2023 ホシザキ × BEAMS 水野智路 ペンギン練り込
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商品詳細
『大名古屋展』2023にて抽選販売にて当選したものになります。5枚あるので複数希望の方コメントください。愛知県瀬戸市で『練り込み陶芸』を三代に渡って受け継ぐ水野智路氏が製作した〈ビームスジャパン〉別注小皿。総合フードサービス機器メーカー〈ホシザキ〉のシンボルマークとして親しまれている「ペンギン」をモチーフに、水野氏こだわりの淡い黄色を背景に色の異なる粘土を組み合わせたほか、練り込み技法ならではの模様の歪みを生かして愛嬌のあるペンギンを描いています。ホシザキ×水野智路×BEAMSJAPAN別注
http://narcologia.ru/goods/approximate684020.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation191324.html
http://narcologia.ru/goods/plaque489607.html
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大名古屋展2023 ホシザキ BEAMS 水野智路 ペンギン練り込み小皿 新品 ...
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【新品】大名古屋展2023 ホシザキ BEAMS 水野智路 ペンギン
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ホシザキ×BEAMS JAPAN / 別注 水野智路 ペンギン練り込み小皿』抽選 ...
新品 大名古屋展2023 ホシザキ BEAMS 水野智路 ペンギン練り込み小皿 ...
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