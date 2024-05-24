藤井風 Lonely Raprody Tシャツ Mサイズ おまけ付

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商品詳細
藤井風LonelyRaprodyTシャツMサイズ新品未使用です。袋のまま自宅保管していましたので、シワや折れなどあるかもしれません。神経質な方のご購入は、ご遠慮ください。おまけで、ネット購入した領収書に付いてたメッセージをコピーしたものもお付けします。個人情報が書いてあるので、メッセージ部分だけコピーしたものになります。2つ折りにし宅急便コンパクトでの発送になります。たくさんのいいねをありがとうございます♪いいねをたくさん頂くと人気があると認識しますので、お値下げ不可でお願いします。人気ソロアーティスト...藤井風グッズ種類...Tシャツミュージシャン種別...ソロ
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