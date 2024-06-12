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スノーハザード box シュリンク付き
商品番号 M42645988612
商品名

スノーハザード box シュリンク付き
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 3,315 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲームスカーレット＆バイオレット拡張パックスノーハザードboxシュリンク付きシュリンク付きのまま24時間以内に発送します。箱、シュリンクの状態は画像で確認してください。要望があれば写真を追加します。コメントで対応中に他者に落札された場合は落札者を優先します。トラブル防止の為、購入後のキャンセル、返品、交換は不可とさせていただきます。ボックスパックシングル...ボックス(box)種類...ポケモンカード(ポケカ)
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