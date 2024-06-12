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ジャンク　KORG マイクロピアノ
商品番号 V41336939059
商品名

ジャンク　KORG マイクロピアノ
ブランド名 コルグ
特別価格 税込 1,850 円
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商品詳細

種類...電子ピアノ足とれてますホコリまみれですご覧のように状態悪いですジャンクの意味がご理解いただける方のみご購入下さい
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