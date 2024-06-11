WANIMAワニマ　ピック　本人

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人気グループ···WANIMA、バンドグッズ種類···その他、ギター、ピックライブ中WANIMAワニマのKENTAさんから頂いたものです。光の当たり方によって虹色に変化するカッコイイピックです。本人ライブ中に使用しているため、少し傷はあります。頂いてから家で保管し、使用していません。