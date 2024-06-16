【PSA9】リザードン vmax プロモ ポケモンカード 英語版 海外版

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PSA鑑定済みのカードとなります。入手後すぐに手袋装着の上スリーブにいれて暗所にて保管していますがケースに初期傷がある場合がございます。カードの状態に関しましては、PSAの評価通りとさせていただきます。神経質な方はご遠慮下さい。写真通り出品しております。購入前に、じっくり確認してお願いします。トラブル防止のためプロフィールのご一読をお願いいたします。