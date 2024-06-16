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【PSA9】リザードン vmax プロモ ポケモンカード 英語版 海外版
商品番号 S98441025119
商品名

【PSA9】リザードン vmax プロモ ポケモンカード 英語版 海外版
ブランド名 Svital
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PSA鑑定済みのカードとなります。入手後すぐに手袋装着の上スリーブにいれて暗所にて保管していますがケースに初期傷がある場合がございます。カードの状態に関しましては、PSAの評価通りとさせていただきます。神経質な方はご遠慮下さい。写真通り出品しております。購入前に、じっくり確認してお願いします。トラブル防止のためプロフィールのご一読をお願いいたします。
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