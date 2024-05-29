御影玲王　凪誠士郎　ZOZOTOWN　アクリルスタンド　アクスタ　ブルーロック

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商品詳細
✔プロフ必読▷ブルーロック▷アクスタ アクリルカード チェキ風カード(画像にて商品確認お願い致します。)御影玲王 凪誠士郎 新品未開封品。⚠︎一度人の手に渡っているものですので気になる方、完璧を求める方はご遠慮ください。⚠︎中古品、素人保管、素人検品にご理解ある方のみお願い致します。⚠︎発送後の事故・破損・紛失等に関しましては一切の責任を負いかねます。また、クレームへの対応は一切受け付けておりませんので、ご了承下さい。※バラ売り不可※お値下げ不可※コンビニ支払い即購入不可即購入可
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