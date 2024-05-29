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エピフォン レス・ポール 1960TRIBUTE PLUS
商品番号 O41099235165
商品名

エピフォン レス・ポール 1960TRIBUTE PLUS
ブランド名 エピフォン
特別価格 税込 20,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タイプ...レスポールタイプシリーズ...LesPaulアクセサリー・パーツ...ピックアップ本職のベースに集中したいため出品いたします。Gibson製ピックアップ・57クラシックを搭載したエピフォン・レスポール・トリビュート。ラミネートフレイムメイプル・トップ/マホガニー・バック、1960sスリムテーパーのマホガニー・ネック、ディープジョイント、GibsonUSA’57ClassicHumbucker＆GibsonUSA’57ClassicPlusHumbuckerを搭載し、各Toneノブでシリーズ/パラレル切り替え、Grover製ロックペグを搭載しています。ロックペグ、スリムグリップにコイルスプリットの多機能モデル、所々にGibson寄りのスペックを持ったモデルです。多少の使用感は有りますが機能性能に問題はありません。室内使用しかしていませんが中古品のためNCNRでお願いします。
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