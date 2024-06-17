美品 渡辺信喜「雛罌粟」日本画 肉筆 直筆サイン・落款有 共シール有 額縁入り

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ご覧いただき誠にありがとうございます。作品名：「雛罌粟」（雛芥子 ヒナゲシ）作家名：渡辺信喜技法：日本画（肉筆です）直筆のサイン・落款がございます。額の裏には共シールもございます。ガラス板の額装です。タトウ箱も付属いたしますが、一部破れがありますので予めご了承くださいませ。額や絵にはダメージ無く美品です。サイズ額：縦70センチ×横58センチ×厚さ4.5センチ内窓部分：縦52.5センチ×横40.5センチ画：縦53.5センチ×横41センチ＜作者来歴＞渡辺信喜 わたなべのぶよし日本画家。1941年京都生。1964年京都市立美術大学日本画科卒業、山口華楊に師事する。1970年日春展奨励賞(同'71年)1971年日展特選(同'84年)1972年日春展日春賞1977年山種美術館賞展出品(同'79年'81年'83年'91年)1984年第1回横の会展(〜'93年最終展)現在、日展会員。発送は佐川急便を予定しております。発送は平日のみとなります。予めご了承くださいませ。宜しくお願いいたします。※転載防止の為、画像にID記載しております。メルカリ以外で出品されている商品は全て在庫の無い空出品です。ご注意くださいませ。1153#骨董 #骨董品 #日本 #日本画 #アート #美術 #絵画 #画家 #アーティスト #オブジェ #静物 #花 #かわいい #おしゃれ #インテリア #アンティーク #ヴィンテージ #版画 #ディスプレイ 絵画の種類...日本画形式...額縁入り主題...静物