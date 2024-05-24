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古い鉄瓶　銀象嵌(取手)
商品番号 R95028896261
商品名

古い鉄瓶　銀象嵌(取手)
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 13,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

かなり古い鉄瓶になります、底は問題ないのですが上の方に僅かに穴が開いております(最後の写真)高さ約23cm(取手含む)横約18cm
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