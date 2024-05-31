夏コミコン2023FUNKO POP! ジュラシックパーク　ラプター　孵化限定版

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夏コミコン2023FUNKOPOP!ジュラシックパーク ラプター 孵化限定版をご覧いただきありがとうございます。こちらはキャラクターグッズです。サンディエゴコミコン2023限定レアアイテムです。新品未開封です。神経質な方はご遠慮下さい！他にも大量にFunkoPOP!を出品しております。映画シリーズは下記よりチェック下さい。#カリーシ映画Funko#FUNKOPOP炎の王国#ジュラシックパーク#ティラノザウルス#クリスプラット新たなる支配者ファンコ POPご不明点があればコメントよろしくお願いいたします