VSTARユニバース シュリンク付きBOX ポケカ

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商品詳細
ポケモンセンター当選分になります。暗所にて保管しておりました。状態は写真にてご確認ください。宅急便コンパクトにて発送致します。種別···パック・ボックス種別/詳細···ボックスシリーズ···ポケモンカードゲームソード\u0026シールド種別/詳細···未開封ボックス
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