刀剣乱舞 単眼刀 Vixen大倶利伽羅 ver. 単眼鏡

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商品詳細
Vixenと刀剣乱舞のコラボ商品刀の鑑賞にとても適した単眼刀（単眼鏡）現在は販売されていない貴重なお品です。大倶利伽羅をイメージしたケースやスタイリッシュなデザインが格好良いです。開封して2度ほど使用しましたが、出かける機会が減ったため出品します。自宅ではレンズカバーをつけ、ケースに入れて保管していました。レンズの曇りなどもなく綺麗な状態だと思いますが、中古品なので気になる方はご注意ください。※パッケージ・説明書・カードはありません。#刀剣乱舞#大倶利伽羅#Vixen#単眼鏡#単眼刀人気タイトル···刀剣乱舞
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