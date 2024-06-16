超希少　ダフトパンク　ピラミッド大作戦　限定フィギュア付きCD

購入手続き完了次第その日発送致します超希少 ダフトパンク ピラミッド大作戦 限定フィギュア付きCD3000セット完全限定生産のベアブリックフィギュア付きCDで大変希少です 帯も付属⚠️状態⚠️特殊ケースに経年による曇ったような汚れがあります フィギュア自体はケースから出していないので綺麗です 歌詞カードやCDも汚れ、傷なく美品ダフトパンクは解散したので今後さらに希少価値が上がると思いますので探している方はぜひalive2007エレクトロ テクノ アーティスト DJロンドン ロンドンコーリング フランス フレンチ パリ グラミー賞 松本零士 ウィークエンド ファレルウィリアムズ ベアブリック フィギュア 人形 人気#ダフト・パンク#CD・DVD



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