Dorbz ティーンエイジ ミュータント ニンジャ タートルズセット FUNKO

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商品詳細
DorbzTeenageMutantNinjaTurtlesFunko数年前に購入し、ダンボールに入ったままの状態で保管していた未開封品です。新品未開封ですが、購入後数年経っていることをご理解ください。多少のキズなどあるかもしれませんが気になる様なものは見受けられません。素人保管の為、神経質な方はご遠慮願います。
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