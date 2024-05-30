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Dorbz ティーンエイジ ミュータント ニンジャ タートルズセット FUNKO
商品番号 S90902259740
商品名

Dorbz ティーンエイジ ミュータント ニンジャ タートルズセット FUNKO
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 3,024 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DorbzTeenageMutantNinjaTurtlesFunko数年前に購入し、ダンボールに入ったままの状態で保管していた未開封品です。新品未開封ですが、購入後数年経っていることをご理解ください。多少のキズなどあるかもしれませんが気になる様なものは見受けられません。素人保管の為、神経質な方はご遠慮願います。
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