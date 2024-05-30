ポケモンカードV STARユニバースボックスシュリンク付き

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商品詳細
ボックスパックシングル···ボックス・パック種別···パック・ボックス種別/詳細···ボックス種別/詳細···未開封ボックスシリーズ···ソード\u0026シールドセット···ハイクラスパックVSTARユニバースポケモンカードVSTARユニバースボックスシュリンク付き即購入オーケー、即日発送、値引き付加らくらくメルカリ便にて発送致します。
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