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【中国歙州硯】水波紋　金星　天地蓋台付　中国四大硯
商品番号 E22987416882
商品名

【中国歙州硯】水波紋　金星　天地蓋台付　中国四大硯
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 4,644 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。祖父が集めた硯です。使う機会がないので出品します。時代物なので汚れ等があります。中国金星竹刻歙州硯サイズ約8cm、5.5cm、1cm重さ約110gご縁がありましたらよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/update149695.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture905041.html
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