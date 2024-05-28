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優里　ドライフラワー　トートバッグ
商品番号 H14626028101
商品名

優里　ドライフラワー　トートバッグ
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 4,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

優里　ドライフラワー　トートバッグライブで何度か使用しましたが汚れなどはなく綺麗な状態だと思います。気になる方はご遠慮ください。サイズ本体：W:約36cm×H:約37cm×D:約11cm持ち手：約2.5cm×約56cm値下げ✖︎
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