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ディズニー ツイステッドワンダーランド フィギュア
商品番号 O23148471817
商品名

ディズニー ツイステッドワンダーランド フィギュア
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 1,999 円
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商品詳細

TWISTEDWONDERLANDQposketpetit、FluffyPuffyフィギュア7個セットです。Qposketpetitvol.5(全3種)(A)KalimAl-Asimカリム・アルアジーム(B)JamilViperジャミル・バイパー(C)DivusCrewelデイヴィス・クルーウェルFluffyPuffy〜グリム〜　(全2種)おまけでツイステッドワンダーランド制服ブラインドマグネット(新品未開封)お付け致します。※バラ売りは致しません。プライズ品のためご理解の上でご購入お願い致します。自宅保管品ですので、神経質な方はご遠慮ください。
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