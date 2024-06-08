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- 【非売品】安室奈美恵× dポイントキャンペーン オリジナル dポイントカード
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商品詳細
【非売品】安室奈美恵×dポイントキャンペーンオリジナルdポイントカードdocomoのdポイントキャンペーンで当選したしました。数量限定(10,000名)の安室奈美恵オリジナルdポイントカードです。新品未使用で、貼り付け台紙からも剥がしていません。あくまで素人の自宅保管ですので、神経質な方は購入を控えてください。あまり出回っていない希少なカードかと思います。プロフィールご覧下さいね。他のサイトでも出品しておりますので、気になる方はお早めの購入をおすすめいたします。自宅保管品、安価出品の為、返品等は受け付けておりませんので、気になることがございましたら、細かなことでもご質問くださいませ。ご納得いただいたうえでのご購入をお願い致します。
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