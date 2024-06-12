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s.h.フィギュアーツ　スターロード　ロケット　グルート　セット
商品番号 M47447833439
商品名

s.h.フィギュアーツ　スターロード　ロケット　グルート　セット
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ご確認お願い致します】・開封品です・ロケットの尻尾は撮影のためにはずしました。ちゃんと問題なくはまります。・付属品は写真が全てです・スターロード、ロケット、グルートのセット販売です。・素人保管により本体に多少のスレやキズがありますので、お気になさる方はご購入をご遠慮ください・らくらくメルカリ便で送ります・バラ売り場不可です
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