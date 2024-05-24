三宝尊 [大#2] 題目宝塔 釈迦如来坐像 多宝如来坐像 木彫 仏像 ...



三宝尊 [中#1] 題目宝塔 釈迦如来坐像 多宝如来坐像 ◇白檀 木彫 仏像 ... 三宝尊 [中#1] 題目宝塔 釈迦如来坐像 多宝如来坐像 ◇白檀 木彫 仏像 ...



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mercari出品#00348木彫の仏像「三宝尊(さんぽうそん)」中央に、「題目宝塔(だいもくほうとう)」、向かって左に「釈迦如来(しゃかにょらい)」坐像、向かって右に「多宝如来(たほうにょらい)」坐像 の三尊像ともにクスノキ材製。中央の宝塔には、群青着色を背景に金泥で御題目「南無妙法蓮華経」が記されます。脇侍の両如来は、共に座禅を組み合掌します。台座は、横長の六角、草花等が彫り出された框などが何層か彫刻された上に、三尊それぞれの蓮台が乗ります。三尊それぞれの光背(こうはい)は、「宝相華(ほうそうげ)唐草文様(からくさもんよう)」の透かし彫りです。台座含め～光背先まで全H37.9cm、W27.7cm、奥行9.2cmです。脇侍の両如来は、共にH5.4cmです。※台座の下段に数ヶ所、シミがあります。 (写真9,10水色矢印)※中尊蓮台の背面、 光背が差し込まれるホゾ凹箇所の 背後から見て右側に欠けがあります。 (写真4) ご了承くださる方に。◇梱包資材は、リユース品を使用します。