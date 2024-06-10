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- 週末限定値下げ！分数チェロ1/2 カルロジョルダーノ弦クロムコア調整毛替済み
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商品詳細
種類···チェロ カルロジョルダーノ Sc90L2007こちら、先生に紹介してもらったプロの演奏家がお忍びで通う気鋭の工房さんにて、6月に駒交換(AUBERT)や弓毛替え、上ナット調整、魂柱交換など、諸々調整済んでおり、届いて直ぐチューニングのみで使用できます！ 弦もクロムコアの新品弦に張り替えてもらいました。 ケースはおまけ程度のものか、もしくは別で出品中のセミハードケースを+15000円でおつけ致します。 関東近郊の方は試奏、手渡しも可能です。ご相談ください。 傷は写真をご確認ください。演奏には支障はありませんでした。ここ以外でも販売しているため公開を急に停止する場合もあります。
http://narcologia.ru/goods/reproduce363955.html
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