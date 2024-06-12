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櫻坂46 森田ひかる ペンライト 2本
商品番号 F38655302441
商品名

櫻坂46 森田ひかる ペンライト 2本
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

森田ひかるのペンライト2本になります。1度開けはしましたが未使用です。特に大きな傷等はありませんが素人保管ですので神経質な方は御遠慮ください。ぜひ11月のライブにてご使用ください。
http://narcologia.ru/goods/unusable982874.html
http://narcologia.ru/goods/procurement988333.html
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