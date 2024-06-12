でんぱ組 X-girlコラボ　バックパック(リュック)

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でんぱ組.incとX-girlコラボのリュックですツアーで何度か使用していますが汚れなどなく綺麗です。古川未鈴ちゃんのカラビナとコスモツアーのワッペンバッジもおつけします。-----ブランドのファンから支持の高いADVENTUREBACKPACKを、でんぱ組.inc仕様にカスタマイズ。ボディの全面にビリビリマークをあしらい、コラボを記念してデザインされたオリジナルロゴのワッペンを付けました。内側には、ノートPCの持ち運びに便利なクッション付きのポケットと小物の収納に便利な大小のポケットが付きます。バッグの底にレインカバーを収納しているので、急な雨にも対応可能。アウトドアシーンでも使える、機能性に優れたモデルです。商品仕様素材：ポリエステル100%（素材）、ナイロン100%（レインカバー）サイズ：横幅30×高さ45×マチ19cm（※寸法の誤差はご了承ください）グッズ種類···その他