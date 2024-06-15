パラダイムトリガー BOX ボックス 未開封 シュリンク付き ポケモンカード

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商品詳細
ポケモンカード パラダイムトリガー 1BOXシュリンク付きになります。【状態】未開封シュリンク付き【発送】追跡のあるメルカリ便で送ります。すり替え防止の為、返品は受け付けておりません。新品未開封につき、初期不良につきましては、こちらで対応出来ません。直接メーカーへお願いします。値下げ不可ポケカエリカミュウクレイバーストナンジャモバイオレット漆黒のガイストパラダイムトリガーセレナピカチュウイーブイヒーローズロストアビス仰天のボルテッカータイムゲイザーブイマックスクライマックススターバースマリィスタートデッキ100ユウリカイミモザsarミュウギラティナhrsa
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