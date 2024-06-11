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- 大澤扶二子 赤富士 油彩画 大きめサイズのF10号 新品額装付き
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商品詳細
真作保証の肉筆油彩画になります。キヤンバス裏に本人直筆、題名、サイン、名前の記載があり美術年鑑評価格（2023年度）F１０号サイズで95万円になります。キャンバスサイズ（F１０号）５３，０㎝ｘ４５，５cm新品額装サイズ６０ｃｍ×６８ｃｍ(ブラウン・ガラス付き）大澤扶二子美術年鑑掲載勤美術展（金賞)神奈川女流展(入)二科展支部（受賞）二科展(入)ＡＪ(アート・ジャーナル)(58号)日本選抜作家に推薦（掲載）ヨーローッパ各国から組織された「A.M.S.C」芸術家会員をスペイン本部マドリードよりゴールド受賞。「Ａ.Ｍ.Ｓ.Ｃゴールド芸術家会員」の推薦を受ける。世界平和芸術家協会展（美術選奨賞）マスターズ大東京大会展（拓青芸術協会特別賞）新院展（心美会賞）国際HMA芸術祭招待出品2018年新美術新聞（美術年鑑社）掲載マスターズ大東京展（拓青芸術協会特別賞）新日本美術院展東京岩手美術展銀座教会展国際ＨMA芸術祭展招待出品２０１８年新美術新聞（美術年鑑社）掲載２０１８年日伊里程標（ピエトラ・ミリアーレ）芸術勲章受賞（イタリア国立ローマ・ラ・サビエツァ大学展示、,永久収蔵）2020年クロードモネ生誕180年記念エコール、ド、パリ文明開化美術賞受賞「パリの街角」個展、二人展、グループ展、多数聖画教会展(所属)東京岩手美術展(会員)（元）新日本美術院（理事、及び審査員）送料は無料にて配送させて頂きます。#絵画#赤富士#肉筆#油彩絵画の種類...油彩画・油絵形式...額縁入り主題...風景・海景主な画材...油彩絵の具
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