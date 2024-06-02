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BBM2023 1st オリックスバファローズ 杉本裕太郎 バイバック直筆サイン
商品番号 M20059323743
商品名

BBM2023 1st オリックスバファローズ 杉本裕太郎 バイバック直筆サイン
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 18,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BBM20231stオリックスバファローズ杉本裕太郎選手の3枚限定2016ルーキーエディション版バイバック直筆サインカードになります。スリーブ、ローダーに入れて保管しております。ご購入頂ければローダーにお入れした状態で梱包しお送りさせて頂きます。目立った傷等は見受けられませんが、初期傷や状態を過度にお気になされるお客様はご購入をお控えください。通常BBMの直筆サインはシールになりますが、バイバックはカードに直書きでのサインかつ少数シリアル、人気のルーキーエディション版の為大変貴重なカードになります。出品を取り止める場合がございますのでご了承ください。
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